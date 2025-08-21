Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C

"Temperaturas entre 38°C e 40°C voltam a ser observadas em muitas áreas do Centro-Oeste, do Norte e do interior do Nordeste. Porém, a Climatempo prevê que o calor aumente também esta semana no Estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná, onde as temperaturas poderão até superar um pouco a marca dos 35°C", alerta a Climatempo.

Esse período é chamado de veranico - é o terceiro deste ano, segundo a Climatempo. Ele começou na quarta-feira, 20, e pode se estender em algumas localidades do País até a próxima segunda-feira, quando começa a perder a intensidade.

O meteorologista da Climatempo Guilherme Borges explica que há diferenças entre onda de calor e veranico. "Geralmente a onda de calor tem uma elevação das temperaturas mínimas e máximas. Já no veranico, o aumento das temperaturas é mais pronunciado no período da tarde", afirma ele. Ou seja, as madrugadas e manhãs ainda permanecem mais frias.

Veja a previsão para a cidade de SP nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Quinta-feira: entre 16ºC e 27ºC;

. Sexta-feira: entre 17ºC e 31ºC;