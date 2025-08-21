Zé Trovão ameaça Moraes na Câmara, depois recua: 'Vamos acabar com sua vida'

Cinco minutos depois, ele retornou para retificar suas palavras, que disse "não serem verdade de maneira nenhuma". "Quero fazer uma correção na minha fala quando citei o Moraes. Eu disse 'destruir a sua vida' e isso não é verdade de maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para destruir vidas, e sim as ações erradas que ele tem tomado. Então, eu quero retirar a minha palavra. Nós iremos acabar com a injustiça que ele comete", disse.

Em nota enviada ao Estadão, o gabinete do deputado afirmou não ter se tratado de uma ameaça. "O deputado utilizou a expressão: 'vamos acabar com sua vida'. No entanto, tal frase não teve qualquer intenção de ameaça ou incitação à violência. Trata-se de uma expressão de cunho coloquial, conotativa, utilizada no calor do debate político e não deve ser interpretada como ameaça de morte ou qualquer tipo de incentivo a atos ilícitos", afirmou o comunicado.

"O deputado retratou-se imediatamente, informando que suas palavras não devem ser compreendidas de forma literal e que repudia qualquer forma de violência, reafirmando seu compromisso com o debate democrático e com as instituições da República."

Nesta quinta-feira, 21, o deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou na Corregedoria da Câmara uma representação por quebra de decoro parlamentar contra Zé Trovão. O documento diz que, "extrapolando seriamente suas prerrogativas parlamentares", ele cometeu o crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça).

"Ele (Zé Trovão) já responde a um processo remetido pela própria Mesa Diretora da Câmara pelo episódio do sequestro do Plenário, há duas semanas. A nova denúncia demonstra o comportamento frequente do deputado e a sua insistência em ferir as normas e o decoro", escreveu Rogério em seu perfil do X (antigo Twitter).

