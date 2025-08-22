ACM Neto 41% e Jerônimo tem 34% na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest

O atual governador está em seu primeiro mandato e pode concorrer a mais quatro anos à frente do governo baiano em 2026. O ministro da Casa Civil e ex-governador, Rui Costa (PT), padrinho político de Jerônimo, se coloca como possível candidato ao Senado. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), padrinho político de Rui, também deve concorrer à reeleição.

Em fevereiro deste ano, 50% diziam que Jerônimo merecia um segundo mandato, enquanto 44% diziam que não. Hoje, 48% afirmam que ele merece mais quatro anos no governo. O mesmo porcentual é contra sua reeleição.

A atuação do governo de Jerônimo na área de infraestrutura é a mais bem avaliada. Para 45%, a avaliação é positiva nessa área, enquanto para 23% é negativa. Para 32%, é regular.

A pior área é a segurança: 45% dos entrevistados disseram que a atuação do governo Jerônimo na área é negativa, enquanto 26% apontaram como regular e 29%, como positiva.

A Polícia Militar baiana é uma das mais letais do País, segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho deste ano. A PM do Estado teve a segunda maior taxa do País, com 40,6 mortes por 100 mil habitantes. Apenas a do Amapá, com 45,1 mortes por 100 mil habitantes, ficou à frente da polícia de Jerônimo Rodrigues.

Jerônimo enfrenta uma piora significativa na avaliação em áreas essenciais da gestão pública. Em relação a julho de 2024, por exemplo, as avaliações negativas sobre a segurança subiram de 33% para 45%. As positivas, por outro lado, caíram de 37% para 29%.