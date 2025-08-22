Artista visual diz que morar sozinho foi uma escolha

O artista visual Antônio Soares, de 42 anos, mora em um apartamento alugado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os 60 m² totais da sua casa são exclusivos para ele, que decidiu viver sozinho depois de anos morando com os pais e dividindo uma residência com amigos. "Comecei a sentir falta de ter mais privacidade e independência em relação aos espaços", diz Tony - como costuma ser chamado - ao Estadão. Nascido em Fortaleza (CE) e criado em São Paulo, o artista representa um perfil de brasileiro em crescimento: o de pessoas que vivem sozinhas e pagam aluguel.

Tony mora sozinho por escolha. Ele diz que preza por individualidade, privacidade e por ter o que ele chama de "um espaço de respiro". "A solitude é uma coisa que nos faz bem, sabe? Quando você está bem consigo, você não apenas não se importa, como você gosta de estar na própria companhia."

Em meados de 2015, ele saiu da casa dos pais para dividir teto com amigos. Seu objetivo era estar mais próximo do centro da cidade, onde trabalhava e tinha os seus momentos de lazer. Depois de alguns anos e algumas mudanças de endereços, Tony decidiu em 2022 que estava na hora de ter o próprio espaço. "(Minha saída) não foi por questão de briga. Mas eu não queria abrir mão da minha privacidade", diz. "Quando você tem uma vida afetiva em movimento, não é com todo o mundo que você se relaciona e quer apresentar para um amigo, ou que as pessoas saibam da sua rotina ou saibam que você passou o fim de semana com uma pessoa diferente".