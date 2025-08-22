Cleitinho tem 28%, Kalil, 16%, e Pacheco, 9% na disputa pelo governo de MG, diz Genial/Quaest

A Quaest entrevistou 1.482 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

Cai a aprovação de Zema

A Quaest também perguntou aos entrevistados a opinião deles sobre o governo de Zema. Em seu segundo mandato, o mineiro lançou a pré-candidatura a presidente no último 16 de agosto e tenta emplacar Simões como seu sucessor no governo estadual.

Zema é aprovado por 55%. O índice é o pior desde abril do ano passado e representa queda de sete pontos porcentuais em relação ao último levantamento. Na rodada anterior, realizada em fevereiro, a aprovação era de 62%.

A desaprovação do chefe do Executivo mineiro subiu de 30% para 35%. Os que não souberam ou não responderam são 10%.

Os mineiros estão divididos se Zema merece fazer o sucessor: 48% responderam que não e 46% que sim. Outros 6% não souberam ou não responderam.