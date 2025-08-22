COP30: menos de 1/4 das delegações confirmou hospedagem

Analistas e participantes de delegações que costumam ir às conferências do clima dizem que, a essa altura do ano, as reservas de hospedagem já estavam adiantadas em outras edições.

Diante do cenário, o governo brasileiro vai criar uma força-tarefa para ajudar diretamente na negociação de hospedagens para delegações estrangeiras em Belém durante a COP30. Nesta sexta-feira, 22, o Brasil negou um pedido da ONU para subsidiar a acomodação dos países e pediu que a entidade amplie auxílio financeiro dado às nações para participar da conferência.

Ampliação de acomodações na plataforma

Segundo o governo brasileiro, novas opções de hospedagem estão sendo incorporadas na plataforma oficial. Atualmente, de acordo com a organização, há mais de 2.600 quartos disponíveis na faixa de até US$ 600.

A organização da COP também afirmou que está fazendo negociações extras para dar conta da demanda. Entre as opções estão a adaptação de escolas para funcionamento como albergue, "ampliando as opções para diferentes perfis de delegações."

Outro tópico abordado na reunião foi o remanejamento de pessoas hospedadas em navios para outras acomodações caso a COP30 se estenda mais do que o previsto, o que costuma acontecer em grande parte das edições. O governo brasileiro garantiu que caso isso ocorra, essas pessoas serão destinadas a outras acomodações. O secretário extraordinário da COP30, Valter Correia, disse que a disponibilidade de leitos não será um problema já que historicamente o fluxo de pessoas é menor no final da conferência.