Datagro e Milenio estruturam FIDC para financiar fornecedor de cana da Bevap

São Paulo, 22 - A Datagro Financial e a Milenio Capital estruturaram um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) para financiar diretamente os fornecedores de cana-de-açúcar da Usina Bevap, localizada em João Pinheiro (MG), informou a Datagro em nota. A operação teve sua primeira tranche liberada, no valor de R$ 21 milhões, destinada ao financiamento do plantio e manutenção de lavouras de fornecedores com contratos ativos. O modelo prevê novos desembolsos e foi desenhado para ser escalável e replicável em outras usinas.Segundo a sócia da Datagro Financial, Carolina Troster, a estrutura permite aos produtores acesso a capital de longo prazo, lastreado nos contratos de fornecimento, além de fortalecer a cadeia de suprimentos da Bevap. "Permite que a usina fortaleça sua cadeia de abastecimento sem comprometer sua capacidade de investimento", afirmou, na nota.Nesse FIDC, o produtor rural figura como tomador direto do financiamento, e não a usina, com base em contratos validados pela Bevap e aprovados pela política de crédito da gestora. A liquidação está vinculada à entrega da cana, permitindo inclusive o pagamento em matéria-prima, com base na quantidade de ATR produzido."O pagamento ao fundo está vinculado a uma entrega real e monitorada de cana-de-açúcar, com pagamento por conta e ordem do produtor feito pela usina. Todo processo é formalizado contratualmente e devidamente validado pela usina, o que adiciona uma camada extra de segurança e torna a operação escalável para diferentes empresas do setor", afirmou, na nota, o CIO da Milenio Capital, Fabrizzio Marchetti