Defesa de Bolsonaro tem até as 20h34 para explicar a Moraes plano de asilo na Argentina

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até as 20h34 desta sexta-feira, 22, para explicar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o plano de pedir asilo político na Argentina, descoberto por diligências da Polícia Federal.

Os esclarecimentos foram solicitados pelo ministro na noite de quarta-feira, 20, após o indiciamento da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eles foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente é réu.

A defesa do ex-presidente alega que Bolsonaro não cogitou deixar o País. "Nunca ouvi falar de fuga para nenhum lugar. Nem Israel, nem Argentina. Nada. Tanto o celular dele quanto do principal ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, eram espaços onde inúmeras ideias chegavam e saíam sem nenhum juízo de valor e sem nenhuma apreciação.", afirmou ao Estadão o advogado e ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.