Frio deve retornar a SP no domingo após forte calor

A cidade de São Paulo deve registrar baixas temperaturas no domingo, 24, depois de dias de forte calor na capital, com a máxima em torno dos 30ºC. Porém, a expectativa é de temperatura máxima recorde nesta sexta-feira, 22, de acordo com a Climatempo.

Se a previsão de 33°C para esta sexta se confirmar, esta será a tarde mais quente desde o dia 9 de março, quando a máxima foi de 33,3°C. "Até o momento, a maior temperatura registrada este ano na cidade de São Paulo foi de 34,8°C, em 2 de março, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)", estima a Climatempo.

Nos próximos dias, o ar seco se intensifica e mantém o bloqueio atmosférico, o que deve favorecer a elevação mais significativa das temperaturas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.