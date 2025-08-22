Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em São Paulo

Um homem de 33 anos foi preso na tarde de quarta-feira, 20, no bairro Parque do Carmo, região de Itaquera, zona leste de São Paulo, por agredir a ex-namorada com voadora e chutes. Não há informações sobre os ferimentos provocados na vítima. A defesa do agressor não foi localizada. Clique aqui para assistir ao vídeo

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, a vítima aparece encostada no carro vermelho olhando para o retrovisor enquanto passa batom. Nesse momento, outra mulher entra no banco de trás do mesmo carro.

Em seguida, o agressor para o seu carro ao lado do veículo estacionado. Ele corre, dá uma voadora e a derruba no chão. Também dá vários chutes na mulher, inclusive em direção a cabeça dela.