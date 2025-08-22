Juliana Brizola tem 21%; Zucco, 20% e Edegar Pretto, 10% na disputa no RS, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), deve ter dificuldades para eleger um sucessor nas eleições de 2026. Leite, que encerrará seus oito anos à frente do Palácio Piratini no ano que vem, tem se colocado como um possível candidato à Presidência da República ou ao Senado.

Se em fevereiro deste ano 47% dos entrevistados diziam que Leite merecia eleger um aliado como sucessor, hoje esse porcentual caiu para 41%. Por outro lado, os que dizem que Leite não merece emplacar o sucessor subiu de 46% para 54%.

O atual vice-governador, Gabriel Souza (MDB), tem apenas 5% das intenções de voto. Fica atrás da deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que tem 21%, do deputado federal Zucco (PL), com 20%, e do atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), com 11%.