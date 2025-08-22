Justiça suspende fiança de R$ 25 mi que levou dono da Ultrafarma a regime domiciliar

Para Carla Rahal, o valor é desproporcional. "Patamar absolutamente extraordinário", escreveu a magistrada. Além disso, na avaliação da desembargadora, o juiz de primeira instância não fundamentou "a imposição de encargo pecuniário dessa magnitude".

"Constata-se que a Autoridade Coatora reputou graves as condutas imputadas, sem, contudo, especificá-las, incorrendo em fundamentação genérica. Concomitantemente, impôs, por iniciativa própria, medidas cautelares diversas da prisão, sem prévio requerimento do Ministério Público e sem justificar, de modo individualizado, a necessidade e a adequação de cada providência, o que redunda em constrangimento ilegal", diz a decisão.

A desembargadora aponta ainda que o empresário comprovou não ter dinheiro suficiente para pagar a fiança. Nesse caso, afirma a decisão, há "descompasso evidente entre a medida e sua finalidade cautelar" - assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar obstrução da investigação e garantir o pagamento de eventual multa.

Carla defendeu ainda que a capacidade financeira da Ultrafarma "não pode se confundir com a capacidade econômica pessoal" do dono da varejista.

"O acervo patrimonial do paciente, por evidente, não se confunde com o patrimônio nem como faturamento da pessoa jurídica da qual é proprietário. Trata-se de esfera patrimonial autônoma, limitada aos seus rendimentos e bens pessoais, não sendo juridicamente admissível projetar sobre ele o poder econômico ou a capacidade financeira da companhia", argumentou a desembargadora.

Sidney Oliveira ficou cinco dias preso na Operação Ícaro - investigação sobre propinas bilionárias na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em troca da restituição de ICMS. Ao término da prisão temporária, a Justiça autorizou a transferência ao regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ele também precisou entregar o passaporte.