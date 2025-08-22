Lula brinca sobre boato de ter sido substituído por clone: 'Sou o quinto'

A declaração ocorre no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest aponta que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.

Lula costuma dizer que a participação no pleito de 2026 vai depender de suas condições de saúde. Para apoiadores no evento em Sorocaba, o petista pediu que imaginassem o incômodo da oposição se ele chegar a um quarto mandato à frente do Planalto.

"Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse Lula.

Sobre sua saúde, o presidente afirmou ter, aos 79 anos, melhor resistência física do que aos 65 anos, quando deixou a Presidência em 2010, no término do segundo mandato.

Nos últimos dias, o petista tem usado as redes sociais para mostrar disposição física. Na semana passada, publicou vídeo em que sobe correndo a rampa de acesso ao mezanino no Planalto.

O presidente ressaltou que se cuida e mantém uma rotina de exercícios. "Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar", disse.