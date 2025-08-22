Mais de 350 pinguins são encontrados mortos em menos de 5 dias no litoral de SP

O Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC) divulgou ter encontrado mais de 350 pinguins mortos na Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, em um período de quatro dias. Conforme publicação feita em 19 de agosto, todos já estavam em estágio de decomposição.

"Nos últimos monitoramentos realizados no trecho da Ilha Comprida tivemos um grande número de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encalhados, todos já sem vida e em estágio avançado de decomposição, o que impossibilita de chegarmos na causa exata de sua morte", disse o instituto.

No entanto, como hipótese para essas mortalidades, o IPeC afirma que é possível citar os efeitos da migração por longas distâncias, dificuldade em encontrar alimento, parasitoses, quadros infecciosos e a interação com a pesca.