MBL diz que terá candidato à Presidência nas eleições de 2026

O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, disse nesta sexta-feira, 22, que o grupo lançará o seu próprio candidato à Presidência nas próximas eleições. O movimento tenta finalizar o processo de criação do Missão, partido político do MBL que já reuniu as 457 mil assinaturas necessárias para se viabilizar.

"Nós teremos candidato para presidente da República. Está indo para julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (o processo de) criação do nosso partido, que deverá estar pronto em até 60 dias. Com o partido Missão, estaremos nas próximas eleições com um candidato", afirmou o coordenador nacional do MBL em entrevista ao portal Metrópoles.

Para Santos, o MBL já passou da fase em que enfrentava "dilemas" para escolher o político que apoiaria. "Agora a nossa tarefa é escolher um candidato", disse.