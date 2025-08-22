Moraes atende PGR e suspende processos que usem relatórios do Coaf sem aval da Justiça

O ministro apontou também o "relevante impacto social" do assunto e a necessidade de criar um entendimento para ser aplicado "sob condições claras e definidas".

O tema gera controvérsia porque, de um lado, advogados defendem que a supervisão judicial reduz a chance de investigações abusivas. De outro lado, os órgãos de persecução penal argumentam que os pedidos ao Coaf tornam os inquéritos mais eficientes.

Grandes operações sob ameaça

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, pediu que o ministro esclareça se a decisão tem efeitos sobre todos os processos que usaram relatórios produzidos pelo Coaf por requisição de órgãos de investigação e sem autorização judicial ou apenas sobre ações em que a validade desse trâmite é questionada. Além disso, o chefe do Ministério Público de São Paulo quer saber se a liminar trava também inquéritos em curso.

Assim que a decisão de Alexandre de Moraes foi publicada, na quinta-feira, 21, defesas começaram a acionar o Ministério Público de São Paulo para tentar suspender investigações e até anular prisões preventivas e bloqueios de bens. Os promotores temem um efeito cascata.

Os pedidos foram apresentados em grandes operações contra o crime organizado, como a Tacitus, que prendeu policiais suspeitos de elo com o PCC, a Fim da Linha, que expôs o controle da facção sobre o transporte público em São Paulo, e a Car Wash e a Armagedon, ambas sobre esquemas milionários de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.