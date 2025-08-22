MP-SP pede prisão para dono da Ultrafarma por não pagar fiança de R$ 25 milhões

A defesa contesta o valor arbitrado. Os advogados do dono da Ultrafarma alegam que ele não tem capacidade financeira para cumprir com a exigência.

Até o momento, o juiz Paulo Fernando Deroma de Mello foi irredutível. O magistrado afirma que a quantia foi definida com base no "altíssimo poder econômico" do executivo, na "gravidade" das suspeitas e no "provável prejuízo aos cofres públicos".

"O estabelecimento da fiança foi plenamente justificado na gravidade concreta, na conduta, em tese, praticada pelo investigado, na enorme quantia envolvida, na complexidade da alegada associação criminosa, em tese, integrada pelo investigado e demais argumentos ressaltados na decisão", escreveu o magistrado.

Prisão de fiscal

Nesta quinta-feira, 21, a prisão temporária do fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como o "cabeça" do esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda, foi convertida em preventiva (sem prazo para terminar).

O fiscal pediu exoneração para solicitar à Justiça a revogação de sua prisão, alegando que fora do cargo em definitivo ele não oferece risco ao inquérito. Os advogados também juntaram ao processo um laudo com diagnóstico de depressão.