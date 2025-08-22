No Brasil, o Judiciário é independente e corajoso, afirma Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou nesta sexta-feira que só o Judiciário independente é respeitado. "Posso garantir que o Judiciário no Brasil é independente e corajoso". Ele ainda deu um recado claro: "O juiz que não aguenta a pressão, que mude de profissão".

A declaração foi realizada do 24º Fórum Empresarial Lide, que é realizado num hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Em sua fala, defendeu que a função do juiz é "julgar, decidir e defender o Estado democrático de direito" e apontou que o desafio brasileiro nos próximos anos responde por 'segurança' no seu tripé: institucional, jurídica e pública.

"Só nas autocracias o autocrata pode exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. ... O que há no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição e da lei", endossou Moraes.