Para cada 100 mulheres há 95 homens no Brasil, aponta pesquisa do IBGE

O fenômeno não é recente. A série histórica da PNAD mostra que, em 2012, a população residente do País era de 48,9% de homens e 51,1% de mulheres. A proporção se manteve até 2018. Em 2019 houve ligeira alteração, passando para 48,8% e 51,2%. Até 2024 as porcentagens se mantiveram.

Em todo o mundo, por razões biológicas, nascem de 3% a 5% mais homens do que mulheres. No Brasil, essa proporção se mantém até os 24 anos, quando a população feminina ultrapassa a masculina.

Entre os adultos jovens morrem muito mais homens que mulheres, vítimas de causas não naturais. Já a expectativa de vida feminina global é sempre maior. Isso é atribuído a fatores como elas se alimentarem melhor e frequentarem mais o médico. Por isso, acima dos 60 anos, é comum o número de mulheres ser mais elevado.

Transição demográfica

Com a transição demográfica brasileira - envelhecimento da população e redução dos nascimentos -, essa diferença fica ainda mais evidente. "Nascem mais homens do que mulheres, mas, ao longo da vida, os homens tendem a morrer mais cedo, sobretudo por mortes violentas e acidentes", explicou o analista do IBGE William Kratochwill. "Por outro lado, as mulheres têm longevidade maior porque tendem a se cuidar mais."

A tendência se repete em todas as regiões do País e na maioria dos Estados, segundo a PNAD. As únicas exceções são Tocantins, onde há 105,5 homens para 100 mulheres, e Santa Catarina, onde são 100,9 para 100. Do ponto de vista local, o tipo de oferta de trabalho pode elevar a proporção de homens, como em lugares com atividades como a mineração e o agronegócio.