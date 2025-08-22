Para formar estoque de arroz, Conab compra 109,2 mil ton em leilões

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comprou 109,2 mil toneladas de arroz em leilões de Contrato de Opção de Venda (COV) de arroz, realizados nesta quinta-feira, 21, e nesta sexta, 22, informou a companhia em nota. Apenas 800 toneladas de arroz de um total de 110 mil toneladas não foram negociadas. Segundo a Conab, foram comercializados 4.044 contratos, equivalente a 99,8% do total ofertado pela estatal. Do montante, 2,934 contratos envolvem cereal do Rio Grande do Sul. O governo autorizou a Conab a comprar até 110 mil toneladas de arroz da safra 2024/25 de produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com orçamento de até R$ 181,1 milhões. A aquisição de arroz excedente da safra é uma demanda da cadeia arrozeira nacional. Produtores pedem ajuda ao governo, alegando que os preços praticados no mercado se aproximam dos níveis mínimos. O governo discute medidas com o setor desde junho.O instrumento do Contrato de Opção de Venda permite aos produtores e cooperativas vender ou não seu produto ao governo, em uma data futura, por um preço previamente fixado. "Esses papéis negociados garantem ao produtor vender, futuramente, o produto para o governo a preços pré-fixados e justos. É o governo federal garantindo a rentabilidade aos produtores nessa hora em que os preços no mercado privado não se apresentam favoráveis", disse o presidente da Conab, Edegar Pretto.Pelo contrato de opção de venda, a Conab irá adquirir o arroz por um preço cerca de 15% acima do valor mínimo, fixado nesta safra em R$ 63,64 por saca no Rio Grande do Sul, acrescidos dos custos logísticos e financeiros da colheita até a entrega do produto. Os contratos terão vencimento em 30 de setembro e 31 de outubro.O cereal adquirido pela Conab poderá ser armazenado nos próprios armazéns da companhia ou em armazéns privados alugados próximos às regiões produtoras para formação de estoques públicos.
