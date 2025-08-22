Professora que agrediu criança de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta sexta-feira, 22, a professora que agrediu uma criança de quatro anos com uma pilha de livros em uma escola de educação infantil particular de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 18.

A defesa da educadora não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

A prisão ocorreu no município de Palmeira das Missões, situado a cerca de 360 km de Caxias do Sul. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Thalita Andriche, a educadora preferiu permanecer em silêncio no momento prisão.