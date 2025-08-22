Tarcísio lidera em SP, seguido por Alckmin e Erika Hilton, diz pesquisa Genial/Quaest

Sobre apoios nacionais

A Quaest ainda questionou os paulistas sobre a preferência de apoios nacionais. Nesse quesito, 59% afirmaram que querem que o futuro governador seja um político independente. Outros 23% preferem alguém alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e 17% gostariam que fosse um apoiador do presidente Lula (PT).

Apesar de uma vitória de Tarcísio ser considerada muito provável hoje até entre seus adversários, existe a possibilidade de ele não disputar a reeleição e se lançar na corrida presidencial. De maneira similar, Alckmin, que já governou São Paulo por quase 13 anos, não demonstra tanto entusiasmo em disputar cargos no Estado.

Gestão Tarcísio tem 60% de aprovação

Segundo a pesquisa, a gestão Tarcísio de Freitas é aprovada por 60% dos paulistas, enquanto que 29% a desaprovam. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento. Os números mostram uma estabilidade nos índices de avaliação do governador.

Quando perguntados sobre a reeleição de Tarcísio, 56% dos paulistas ouvidos disseram que ele merece ser reconduzido ao cargo, ao passo que 36% avaliam que ele não merece.