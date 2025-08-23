Não só Haddad, mas outras lideranças do PT terão que ter missão eleitoral em 2026, diz Edinho

O presidente do PT, Edinho Silva, defendeu, neste sábado, 23, que as "principais lideranças do PT terão de cumprir papel eleitoral em 2026 e sabem disso". Questionado sobre se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também teria esse "papel", Edinho disse que "não só Haddad, mas outras lideranças, terão que ter missão eleitoral em 2026".

"Temos clareza que as eleições de 2026 vão exigir muito do PT e dos partidos aliados. Nossas principais lideranças terão que cumprir papel eleitoral e sabem disso. Não fizemos conversas específicas, mas não tenho nenhuma dúvida que não só o ministro Fernando Haddad, que é uma liderança que hoje tem condição de disputar qualquer eleição, mas todas as lideranças terão que ter missão eleitoral em 2026", afirmou Edinho.

O presidente do PT disse que as eleições do ano que vem "exigirão muito do PT e dos partidos aliados". Também afirmou que a "prioridade principal é a reeleição do presidente Lula", mas que há a "compreensão" de que as alianças se darão "Estado por Estado". "As eleições de 2026 tratamos como eixo central da ação do PT no próximo período. Nossa prioridade principal é a reeleição do presidente Lula e vamos trabalhar para que ela seja construída. Mas também temos a compreensão que nossas alianças se darão Estado por Estado, para que a gente tenha palanques fortes para o PT, mas alianças que propiciem também a eleição de parlamentares progressistas, que venham para o Senado e a Câmara para fortalecer a democracia", declarou.