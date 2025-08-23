SP tem a tarde mais quente do ano desde março e deve ter novo recorde hoje

A capital paulista registrou ontem a tarde mais quente do ano desde o dia 9 de março, com a temperatura máxima chegando aos 32,7°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O feito deve se repetir hoje: a máxima na cidade fica na casa dos 32º, com mínima de 18º. Já amanhã a mínima cai para 15º e a máxima deve ser de 21º.

O veranico atinge diversas regiões do país. Rio de Janeiro e Cuiabá devem ter máximas acima dos 35°C.