Presidente do PT diz que centrão no governo Lula 'terá que fazer escolhas'

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu a formação de um "amplo arco de alianças" para as eleições de 2026. Ele comentou ontem sobre "contradições" de partidos do centrão que possuem cargos no governo federal e disse que as lideranças desses partidos "terão que fazer escolhas".
Para Edinho, da perspectiva do Planalto, a decisão das siglas de indicar ministros foi tomada e deve ser honrada. "A contradição não está no nosso campo. Eles entraram no governo, indicaram ministérios e estamos sendo coerentes com a decisão que eles tomaram."
Para lidar com o cenário, a tática declarada é o diálogo, indicou Edinho.
Ele afirmou que o partido vai "disputar essas lideranças até o fim" e que a meta declarada é unir esforços visando à reeleição do presidente Lula em 2026.
PT convoca mobilizações em todos os estados, diz
"Estamos convocando um ato de 7 de Setembro nacional, em todos os Estados", declarou Edinho. "Cada Estado vai organizar seus atos", completou.
Os atos também devem apoiar as iniciativas do governo Lula voltadas para a justiça social, de acordo com o presidente do partido. "O 7 de setembro é para que a gente apoie as iniciativas no Brasil para combater privilégios e construir um país mais justo", disse Edinho.
Sobre a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva disse não conhecer a agenda detalhada do chefe do Executivo, mas manifestou confiança: "Acredito que ele vá participar das atividades oficiais do governo brasileiro."
O presidente do PT afirmou que a resolução do partido tem como objetivo mobilizar a sociedade em defesa da soberania do País, especialmente diante de discussões internacionais sobre temas sensíveis, como a participação do Brasil nos Brics e a exploração de recursos naturais. "Não podemos permitir que Brasil seja retaliado por participar dos Brics. Não podemos admitir que a gente debata de joelhos o que vamos fazer com nossas terras raras", afirmou. "Podemos negociar, mas de forma soberana, enquanto país que tem povo soberano."
A mobilização está sendo articulada com outras forças políticas, explicou o presidente do PT. "Estamos dialogando com os partidos progressistas", concluiu o presidente do PT, sinalizando a formação de uma frente ampla para as manifestações do Dia da Independência.
A resolução aprovada pelo partido também indica apoio à realização da COP 30 no Brasil.
