Frente fria chega com ventos de 120 km/h em SP; veja a previsão do tempo para a semana

Após poucos dias de sol e calor, o frio voltou a São Paulo. Uma nova frente fria chegou ao Estado no sábado, 23, trazendo ventos de 120 km/h na região da Baixada Santista e quedas bruscas na temperatura na maioria das cidades. Na capital paulista, a temperatura máxima despencou de 31ºC no sábado para 21ºC neste domingo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

O risco de ventania, principalmente no litoral, continua até às 23h deste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas o frio deve permanecer pelo resto da semana, aponta a meteorologista do Inmet Andrea Ramos.

"Do centro ao leste do Estado, há uma tendência de dias com temperaturas mais amenas. Só no noroeste de São Paulo que haverá uma massa de ar seco e quente que predomina na parte central do País", diz Andrea. Segundo ela, a previsão é de que a temperatura vá subindo aos poucos na Grande São Paulo: à tarde deve fazer por volta de 20ºC a 21ºC na segunda e terça-feira, 25 e 26, até chegar à 27ºC nas tardes do próximo fim de semana, 30 e 31.