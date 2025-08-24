Quedas de balões provocam incêndios em Santo Amaro

Ao menos três focos de incêndio foram registrados no bairro do Campestre, em Santo Amaro, região metropolitana de São Paulo, após a queda de balões na noite do sábado, 23.

Um galpão de móveis foi uma dos estabelecimentos atingidos. O incêndio aconteceu na Rua dos Coqueiros, próximo à Avenida Industrial. Pouco antes do incidente, vários balões foram vistos no céu da região. Ao todo, 14 viaturas foram acionadas para conter as chamas, que só foram contidas no início da madrugada deste domingo, 24.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Nas redes sociais, internautas relatam ter avistado de 9 a 12 balões no céu.