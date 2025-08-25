Agroleite movimenta recorde de R$ 969 milhões em negócios, alta de 86% ante 2024

São Paulo, 25 - A 25ª edição do Agroleite movimentou o valor recorde de R$ 969 milhões em negócios, informou a organização em nota. O valor é 86% superior ao registrado em 2024, quando o total chegou a R$ 520 milhões. A mostra leiteira ocorreu entre os dias 5 e 8 de agosto em Castro (PR)."Devido o contexto geral da economia, nossa expectativa era de um montante próximo ao da última edição, mas, durante os dias do evento, constatamos, em conversa tanto com expositores, quanto com visitantes, que as pessoas aguardaram o momento da feira e as condições especiais para fechar negócios", afirmou, na nota, o presidente da Castrolanda, Willem Bouwman.O levantamento foi feito junto às 370 empresas expositoras e instituições financeiras participantes. De acordo com o gerente do Agroleite, Gustavo Viganó, o montante considera apenas as transações fechadas durante os quatro dias de feira. "Sabemos também que é grande o volume de negócios prospectados e que se concretizam nas semanas seguintes ao evento", acrescentou.O Agroleite 2025 recebeu 163 mil visitantes, recorde de público e o dobro da população de Castro. Outro destaque foi o retorno do Leilão Virtual Estrelas do Leite, que comercializou 41 animais e arrecadou R$ 834 mil. O maior valor pago foi R$ 42 mil por uma fêmea jovem da raça Jersey.A próxima edição do Agroleite já está confirmada para agosto de 2026, com data a ser anunciada nas próximas semanas.