Caso Ultrafarma: Fazenda afasta mais 6 fiscais sob suspeita de ligação com propinas de R$ 1 bi

"Em São Paulo não haverá espaço para a impunidade", declarou Tarcísio. "Determinamos o afastamento dos servidores e estamos colaborando com todas as investigações. A punição vai ser rigorosa em todas as esferas para garantir que cada centavo retorne aos cofres públicos."

O governador disse que 'não vai tolerar desvio de conduta'. "A gente vai afastar, investigar, punir e recuperar o recurso, e todos os envolvidos sofrerão as consequências", afirmou.

O alvo principal da Operação Ícaro é o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, suposto 'cabeça' do grupo que teria articulado o esquema de liberação antecipada do crédito tributário. Ele foi preso.

Os fiscais afastados nesta segunda, 25, são: Artur Takefume Hamanaka, Fernando Kenji Iwai, Marcel Ono, Maria Cecília Grava Trentini, Maria da Conceição Rodrigues Fabaro e Selma Laltuf da Costa.

Antes, além de Artur, já estavam sob investigação os fiscais Alberto Toshio Murakami e Marcelo de Almeida Gouveia.

Samuel Kinoshita amparou sua decisão nos 'elementos que instruem os autos, notadamente na manifestação da Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp)'.