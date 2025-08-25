Crise da hospedagem pode comprometer legitimidade da COP30: 'Caldo negativo de confiança'

A crise da hospedagem para as delegações dos países participantes da COP30, sediada pelo Brasil em Belém, no Pará, em novembro, continua sendo o tema central das conversas entre a organização e o escritório do clima da ONU, sem solução definitiva à vista.

A Secretaria Extraordinária da COP se reuniu na sexta-feira, 22, com representantes das Nações Unidas para discutir o problema, e o encontro foi tenso, segundo o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini.

A menos de três meses da conferência, apenas 47 delegações de cerca de 200 países têm hospedagem confirmada, o equivalente a menos de 1/4. "Essa situação nunca aconteceu. Algumas delegações já estão dizendo que vão cortar seus enviados", afirma Astrini em sua coluna semanal na Rádio Eldorado, do Grupo Estado.