Estação Palmeiras-Barra Funda é alvo de queixas de lotação

Passageiros relataram transtornos na Estação Palmeiras-Barra Funda na manhã desta segunda-feira, 25. Em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) andando sobre os trilhos para mudar de plataformas, usuários reclamaram de interligação ampliada da companhia que começou a valer nesta segunda. A companhia nega, porém, essa relação de caos com as mudanças.

A dia da alteração no serviço da CPTM coincidiu com o descarrilamento de trem da companhia na manhã desta segunda, que afetou a operação das linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa. Segundo a CPTM, às 7h10, os técnicos atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão nesta madrugada.

A companhia afirma ainda que a falha também impactou em outras estações, além da Palmeiras-Barra Funda. A circulação das duas linhas entrou em processo de normalização pouco depois das 9h.