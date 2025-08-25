Gato Preto já tinha cometido outras infrações antes de bater Porsche em SP

Uma das multas seria por manobra perigosa, que prevê suspensão da carteira de motorista e apreensão do veículo, o que não ocorreu por não ter sido flagrante. Outra, por excesso de velocidade, em que o carro transitou a 130 km/hora na Avenida Educador Paulo Freire (zona leste da capital paulista), onde o limite máximo é de 50km/hora.

Ainda segundo a reportagem da TV Globo, Samuel SantAnna também é investigado por agressão contra mulheres, exploração de jogos de azar, publicidade enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No último mês, a Polícia Civil cumpriu mandato de busca e apreensão na casa de Gato Preto e de sua ex-namorada, a também influencer Bia Miranda, devido à divulgação de plataformas ilícitas de jogos de azar como o "Tigrinho".

Uma jovem também acusou os dois por agressão. Imagens mostram ela sendo agredida e Gato Preto pisando na mulher, que posteriormente chega a ficar desacordada.

A própria Bia Miranda gravou vídeos falando estar com medo de Gato Preto. Um amigo da influenciadora diz ter visto ela sendo agredida pelo então namorado duas vezes e relata ter sido ameaçado pelo influencer. Ele relata que registrou boletim de ocorrência do caso. O MP denunciou Samuel SantAnna por violência doméstica.

Sobre esses casos, os advogados dele dizem que trabalhavam para provar sua inocência.