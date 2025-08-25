Governo convoca 501 médicos especialistas para atender em áreas vulneráveis

Alguns profissionais acabaram não entrando na seleção devido à falta de documentação, como o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), exigido pelo governo. Segundo o ministro Alexandre Padilha, esses profissionais vão compor a lista de espera e poderão ser chamados conforme atualização da documentação.

Padilha afirmou que os profissionais que se candidataram têm, em média, 12 anos de formação. "Exatamente aquilo que a gente almejava", disse o ministro, rebatendo as críticas que apontavam que apenas profissionais sem experiência e formação optariam pelo programa.

"Se a gente for ter como única estratégia repetir o que a gente sempre fez, não vamos dar conta desse desafio enorme", afirmou o ministro.

O programa

O programa para reduzir filas de espera por atendimentos especializados foi relançado em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de criar uma marca para o governo na área da saúde. Havia uma avaliação de que sob a gestão da ex-ministra Nísia Trindade, a iniciativa, que ainda se chamava "Mais Acesso a Especialistas", não havia decolado.

O "Agora Tem Especialistas" tem como objetivo facilitar o acesso da população a consultas especializadas e reduzir o tempo de espera por diagnóstico e início do tratamento de doenças como o câncer, diminuindo, assim, as longas filas de espera do SUS por procedimentos especializados.