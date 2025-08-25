Governo Lula contrata escritório de advocacia nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

O lobby é regulamentado no país de Trump e consiste em influenciar tomadores de decisão pública para promover determinados interesses. A assessoria de imprensa da AGU nega que os advogados tenham sido contratados para fazer lobby.

O contrato está em fase de finalização e, por isso, a AGU não forneceu mais detalhes. A expectativa é que a informação seja divulgada oficialmente pelo órgão nos próximos dias.

A iniciativa recebeu apoio de representantes do empresariado com que o governo brasileiro vem trocando informações sobre impacto e saídas para o tarifaço de Trump. Esse caminho foi visto como importante já que não há interlocução produtiva entre os dois governos.

Na semana seguinte à divulgação da carta de Donald Trump a Luiz Inácio Lula da Silva anunciando o tarifaço, a AGU baixou uma portaria com regras para a contratação de advogados e especialistas "visando à defesa de interesse da República Federativa do Brasil em foro estrangeiro".

A norma foi publicada em 15 de julho no Diário Oficial da União, no início da crise com os EUA. Ciente de que os atritos aumentariam, o ministro da AGU, Jorge Messias, se apressou para editar a portaria, com o objetivo de facilitar a contratação de um escritório de advocacia para atuar junto ao governo Trump.

Além da imposição de barreiras tarifárias, ministros do STF e outras autoridades foram impedidas de entrarem nos EUA. Em outra frente, Alexandre de Moraes sofreu sanções financeiras com base na Lei Magnitsky.