Lula defende multilateralismo e diz trabalhar por mundo 'livre de imposições hegemônicas'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta segunda-feira, 25, o multilateralismo e o livre comércio, após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Sem citar os Estados Unidos, Lula ainda disse que segue empenhado "na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas".

"Neste momento em que ressurgem o protecionismo e o unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmam sua aposta no livre comércio e na integração produtiva. Seguimos empenhados na construção de um mundo de paz e livre de imposições hegemônicas", afirmou o presidente brasileiro.

Lula disse que a Nigéria "é um parceiro dos Brics e um importante ator nos debates sobre a reforma das instituições de governança global".