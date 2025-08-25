Médica que teve rosto desfigurado por fisiculturista diz que fingiu desmaio para não ser morta

"Durante as agressões, o Pedro quebrou todas as estruturas que seguram o meu globo ocular, além de vários ossos da minha face, principalmente do lado esquerdo. O meu lado esquerdo (do rosto) está com várias placas para poder estabilizar as fraturas. Tive a maioria dos ossos do nariz quebrados", relatou a jovem ao programa da TV Globo.

Segundo a reportagem, os dois, que moravam Santos, alugaram um apartamento em Moema, zona sul da capital paulista, para comemorar o aniversário de 27 anos de Samira.

Na capital, foram para uma casa noturna. Ao chegarem ao local, descobriram ser uma balada gay. "Chegando lá, a gente viu que era uma balada gay. A gente entrou. Lá, fizemos uma amizade. Então ficamos eu e mais três meninos, era um casal e um amigo deles que também era gay. Ficamos quase a balada inteira juntos", disse ela ao Fantástico.

Segundo ela, quando o namorado a viu conversando com outros, ficou nervoso e querendo brigar. Ele foi retirado do local por seguranças. "Ele ficou muito nervoso, muito agitado. Ficou exaltado, querendo brigar. Aí, os seguranças o tiraram da balada."

De volta ao apartamento, Samira chegou sozinha, pouco antes de Castro. "Ele chegou muito nervoso comigo. Na hora, fiquei com medo. O Pedro me deu um soco, eu caí no chão e não lembro de mais nada", disse a jovem.

Castro continuou o espancamento por cerca de seis minutos. "Quando acordei, ele ainda estava me batendo. A primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso ficar quieta. Se ele fez tudo isso comigo achando que eu estava desmaiada - o que ele vai fazer se ele ver que eu tô acordada? Ele me deu mais uns 12 socos enquanto eu acordei. Quando ele me socava no rosto, eu sentia uma dor como se alguém tivesse me tirando a vida", desabafou a médica.