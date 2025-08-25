Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG da Grande São Paulo

A polícia cumpriu nesta segunda-feira, 25, mandados de busca e apreensão em uma ONG de proteção animal, no município de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, após denúncia de maus-tratos de animais.

No local, foram encontrados 125 animais, sendo dez porcos, 60 gatos e 55 cães mantidos em condições precárias, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O nome da entidade não foi revelado, desta forma a defesa não foi localizada.

A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Crimes contra os Animais, da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DPPC), após denúncia registrada por meio de boletim de ocorrência.