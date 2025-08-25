Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG de São Paulo

A polícia cumpriu nesta segunda-feira, 25, mandados de busca e apreensão em uma ONG de proteção animal, no município de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, após denúncia de maus-tratos de animais.

No local, foram encontrados 125 animais, sendo dez porcos, 60 gatos e 55 cães mantidos em condições precárias, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

O nome da entidade não foi revelado, desta forma a defesa não foi localizada.