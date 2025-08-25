'Solitude faz bem': por que cada vez mais gente mora sozinha no Brasil?

Para ele, a experiência o ensinou a respeitar o espaço do outro e a cuidar das finanças. Mas, com o passar do tempo, ele queria mais liberdade. "A solitude nos faz bem."

O Rio de Janeiro é a unidade da federação com a maior porcentagem de pessoas vivendo sozinhas: 22%. Em São Paulo, a porcentagem é de 18,4%. A UF com a menor proporção de pessoas vivendo só é o Maranhão (13,5%).

O aumento da quantidade de lares solo tem impactos até no mercado imobiliário, o que é evidenciado pela aposta em cada vez mais microapartamentos, também impulsionados por regras municipais de construção, como ocorreu em São Paulo.

Segundo os analistas do IBGE, o movimento está relacionado em grande parte ao envelhecimento da população, mas também a mudanças comportamentais, que levam cada vez mais mulheres a optarem por viver só.

Na análise por sexo, os números revelam que, em 2024 as mulheres eram 44,9% das pessoas que moravam sozinhas, enquanto homens correspondiam a 55,1%. Há algumas diferenças regionais significativas. No Sul, as mulheres estavam presentes em praticamente a metade dos arranjos unipessoais (48,2%), ao passo que no Norte essa porcentagem era de 35,5%.

O trabalho mostrou que a maior parcela da população que mora sozinha se situa na faixa etária dos 30 aos 59 anos, seguida dos idosos, com 60 anos ou mais, que representam 40%. No entanto, há variações importantes entre homens e mulheres: 57,2% dos homens em domicílios unipessoais tinham de 30 a 59 anos; entre as mulheres, a maioria se situava na faixa dos 60 anos ou mais de idade (55,5%).