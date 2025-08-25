Quando o frio acaba em São Paulo? Confira a previsão para a semana

A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas mais estáveis nos próximos dias. Nesta terça-feira, 26, a máxima fica em 18ºC, com previsão de chuva rápida. A partir de quarta-feira, 27, a temperatura volta a subir gradativamente, retornando aos 26ºC no domingo, 31.

Nesta segunda-feira, 25, as temperaturas seguem em elevação. O dia vai terminar com aumento de nuvens, porém sem previsão de chuva, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue: