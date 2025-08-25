RJ assina acordo para expansão do Sistema Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta

São Paulo, 25 - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro e a Associação Rede ILPF assinaram na última quarta-feira, 20 , Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para fomentar a adoção e expansão do Sistema Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) em todo o território fluminense. "O Rio de Janeiro tem grande potencial para avançar na adoção do Sistema ILPF, especialmente em áreas de pastagens degradadas", disse o o presidente-executivo da Rede ILPF, Francisco Matturro, em nota distribuída pela entidade. "Com esse acordo, criamos condições para levar conhecimento, tecnologia e apoio direto ao produtor rural, mostrando que é possível produzir mais e melhor, com respeito ao meio ambiente e geração de renda." Com duração inicial prevista de três anos, o acordo prevê a identificação de áreas com potencial para implantação do Sistema ILPF, em particular pastagens degradadas, a criação de URTs (Unidades de Referência Tecnológica) e o desenvolvimento de uma ampla agenda de capacitação técnica, transferência de tecnologia e difusão de conhecimento sobre os benefícios socioambientais e econômicos dos sistemas integrados. Conforme a nota da Rede ILPF, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o Estado do Rio de Janeiro tem 1,4 milhão de hectares dedicados ao uso agropecuário, sendo metade pastagens, com 30% delas apresentando algum nível de degradação.