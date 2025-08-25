Trama golpista: Moraes dá prazo para militares de 'ações coercitivas' enviarem alegações finais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou notificar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e os réus do núcleo três da trama golpista - ou "núcleo de ações coercitivas" - para apresentarem os argumentos finais no processo.

A PGR terá 15 dias para enviar suas alegações ao STF. Depois disso, começa a contar o prazo para as defesas encaminharem seus argumentos ao tribunal. Essa é a última etapa antes do processo ficar pronto para julgamento.

Em despacho publicado nesta segunda-feira, 25, Moraes declarou a conclusão da instrução da ação penal - fase em que são ouvidas testemunhas e produzidas provas complementares. Com isso, o processo entra na reta final.