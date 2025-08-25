Valdemar sobre julgamento de Bolsonaro: 'Trump é a nossa única saída'

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a "única saída" para o seu partido e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o julgamento conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

"Falo isso bem antes da eleição do Trump. Se o Trump não ganhar a eleição nos Estados Unidos, nós estamos mortos. E parecia que ele não ia ganhar. Ganhou. O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra", disse Valdemar no evento empresarial Esfera Brasil em São Paulo, relembrando a disputa presidencial dos EUA.

"Quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o País. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria."