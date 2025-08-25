Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 23,86%

São Paulo, 25 - Os volumes de soja inspecionados para exportação em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada em 21 de agosto. Já os de milho e de trigo aumentaram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira, 25, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos caiu 23,86%, para 382.806 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,3 milhão de toneladas, aumento de 24,12% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, cresceu 136,48%, para 946.472 toneladas.O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2025 para o trigo e em 1º de setembro de 2024 para o milho e a soja.Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:-------------------------------------------------------------------EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 21 DE AGOSTO DE 2025 (em toneladas) ------------------------------------------------------------------Grão 21/08/2025 14/08/2025 22/08/2024====== =========== ============ ============ Trigo 946.472 400.227 552.372 Milho 1.305.325 1.051.695 940.155 Soja 382.806 502.794 419.563 ------------------------------------------------------------------ EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO ------------------------------------------------------------------ Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior ===== ================ ==================== Trigo 5.762.969 5.192.440 Milho 65.525.901 51.100.890 Soja 49.279.891 44.214.289 ------------------------------------------------------------------