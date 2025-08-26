Alunos de Medicina da USP perdem R$ 170 mil após empresa cancelar viagem

"Estamos sem viagem e sem reembolso", conta a estudante Elisa Nogueira Barbosa.

Elisa está entre os 53 estudantes da Faculdade de Medicina que aderiu ao pacote de viagem da Kairós e pagou aproximadamente R$ 5 mil (alguns fizeram o pagamento à vista e outros optaram pela forma parcelada).

Ao terem conhecimento dos problemas envolvendo a Kairós, os estudantes questionaram o dono da empresa Ricardo Ribeiro Rodrigues, que garantiu, conforme Elisa, que ninguém seria lesado e que a viagem estava garantida. "Ele fez uma reunião com todos os aderidos e garantiu que faria a emissão das passagens aéreas até o dia 8 de agosto", relatou Elisa. "Nós confiamos e aguardamos."

Porém, no dia 8 deste mês, Rodrigues entrou em contato com os estudantes e informou que não iria conseguir realizar o passeio nem devolver o dinheiro. Inseguros, alguns dos alunos passaram a pedir o cancelamento do pagamento da viagem. Alguns já tiveram o valor ressarcido pelo cartão de crédito. O total do prejuízo, no momento, gira em torno de R$ 170 mil, de acordo com as vítimas.

Os estudantes afirmam que registraram um boletim de ocorrência eletrônico e colhem provas para ir à delegacia. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) foi questionada e a reportagem aguarda retorno.

Em mensagens trocadas entre o dono da Kairós e os estudantes de Medicina, o empresário afirma que decidiu cancelar a viagem por causa dos pedidos de ressarcimento. "A única forma que tínhamos de entregar a viagem era cancelando todos os demais cartões e depois passá-los diretamente na companhia aérea e no hotel", disse Rodrigues em mensagem obtida pela reportagem.