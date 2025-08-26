Boi gordo: derivativos movimentam R$ 19,6 bilhões em julho na B3

Os derivativos de boi gordo na B3 alcançaram um volume financeiro recorde de R$ 19,6 bilhões em julho de 2025. O resultado representa salto de mais de 300% em relação aos R$ 4,6 bilhões registrados no igual mês de 2024. No acumulado do ano, o montante negociado chega a R$ 88 bilhões, de acordo com levantamento da bolsa, antecipado ao Broadcast Agro.O avanço também se refletiu no número de contratos em aberto, que somou 176 mil até julho, alta de 61% frente aos 109 mil de igual período do ano passado. O volume médio diário de negociação foi de 13,5 mil contratos, com cerca de 60% concentrados em futuros e 40% em opções.Segundo a B3, o crescimento é resultado de uma série de ajustes no produto, como o novo indicador de liquidação calculado pela Datagro, a possibilidade de abrir opções com vencimento no mesmo dia, a redução da margem de garantia exigida nos futuros, o aumento dos limites de posição para opções e a funcionalidade "implied", que conecta os livros de ofertas dos futuros e das rolagens. Essas mudanças, aponta a bolsa, contribuíram para maior liquidez e menores custos de execução.O perfil dos participantes mostra a diversificação do mercado. Em julho, pessoas físicas responderam por quase metade (46,5%) das negociações, seguidas por investidores internacionais (24,1%), empresas do agronegócio (15%), instituições financeiras (9%) e investidores institucionais (5,4%)."Atingimos um novo patamar de liquidez e profundidade no mercado de Boi Gordo, o que na prática significa um ambiente mais eficiente tanto para investidores que buscam ganhos em curto prazo, com a volatilidade da commodity, quanto como ferramenta de gestão de risco para investidores institucionais e toda a cadeia pecuarista", afirmou a head de produtos commodities da B3, Marielle Brugnari, em nota.