Citrosuco utiliza navio movido a biodiesel para transportar suco aos EUA

São Paulo, 26 - A Citrosuco anunciou, em nota, que iniciou nesta terça-feira, 26, a primeira viagem de longo curso da sua frota de navios utilizando combustível renovável. O navio MV Carlos Fischer, com capacidade para 32 mil toneladas de suco de laranja, partiu do porto de Santos (SP) rumo aos Estados Unidos abastecido com biodiesel B24, alternativa que pode reduzir as emissões em até 20%, segundo metodologia que avalia todo o ciclo de vida do combustível."Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a descarbonização do setor marítimo alinhado ao SBTI - Science Based Target Initiative, conectando metas ambientais internacionais aos objetivos ESG da Citrosuco, que visa reduzir as emissões de carbono em 28% até 2030 nos escopos 1 e 2", afirmou Karen Lopes, gerente geral de Operações Marítimas e Terminais da companhia.A embarcação passou recentemente por atualizações técnicas em Tuzla, na Turquia, e trouxe para o Brasil as primeiras 500 toneladas de biodiesel B24, que foram armazenadas em seus tanques de combustível. A adoção do biocombustível está em conformidade com normas internacionais de navegação. Após a estreia do MV Carlos Fischer, a empresa planeja ampliar gradualmente o uso de biodiesel em toda a sua frota, composta por cinco navios próprios e um charter.