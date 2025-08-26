Com pênalti marcado por Kassab e passe de Cafu, Tarcísio faz gol e vence jogo com prefeitos

O time do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) venceu por 2 x 1 a partida entre prefeitos e autoridades realizada no estádio do Pacaembu nesta terça-feira, 26, em evento do 67º Congresso da Associação Paulista e Municípios (APM). O governador marcou o que viria a ser o gol da vitória.

O lance foi inusitado. Após jogada do próprio Tarcísio, a bola bateu na mão de um zagueiro e o árbitro Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Tarcísio, marcou pênalti. O ex-jogador e pentacampeão mundial Cafu assumiu a responsabilidade da cobrança, mas, em vez de bater para o gol, rolou para o governador mandar para as redes.

O ex-prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSD), marcou o outro gol do time de Tarcísio. Após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que jogou como centroavante, dividir com o zagueiro, a bola sobrou para Guidoni que apenas empurrou para as redes. Paulinho do Esporte (União Brasil), prefeito de Pedro de Toledo (SP), descontou com uma bela chapada de fora da área.