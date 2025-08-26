Consulado faz alerta a brasileiros após Polícia de Estrangeiros começar a atuar em Portugal

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa usou as redes sociais para orientar os brasileiros a como agir frente ao início das operações da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef), na última quinta-feira, 21.

Subordinada à Polícia de Segurança Pública de Portugal e apelidada de "Polícia de Estrangeiros", a Unef possui competência legal para controlar a entrada e permanência de estrangeiros em território luso, além de realizar processos de retorno voluntário, expulsão e afastamento coercitivo. Sua implantação faz parte de uma série de medidas anti-imigratórias aprovadas no país.

Entre as orientações repassadas pelo Consulado-Geral à comunidade brasileira, estão medidas que vão de ações preventivas (como quais documentos devem ser carregados em locais públicos) a como se comportar no caso de abordagens e, eventualmente, detenções.