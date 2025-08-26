Fenômeno La Niña pode influenciar a primavera no Brasil

O último relatório da Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOAA) revelou que a chance de formação do La Niña aumentou para 56% durante a primavera no Hemisfério Sul, estação que tem início em 22 de setembro. A informação foi compartilhada nos últimos dias pela Climatempo.

Desta forma, o nível de incidência para o fenômeno climático subiu para o estágio conhecido como Watch (Alerta).

"Segundo o documento, as temperaturas abaixo da média na superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial já apresentam características típicas do fenômeno climático", acrescenta a empresa de meteorologia.